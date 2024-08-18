Hakikatin Şahitleri'ne saygı

Filistinli, Suriyeli ve Türk gazeteciler, Dünya Ticaret Merkezi (DTM) İstanbul Fuar Merkezi'nde 11 Ağustos'ta başlayan ve bugün sona erecek olan Uluslararası Arapça Kitap Fuarı kapsamında, "Hakikatin Şahitleri" adı altında gerçekleştirilen programda İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 168 Filistinli gazeteciyi andı. Program, bir dakikalık saygı duruşu ve Fatiha Suresi tilavetiyle başlarken Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin fotoğrafları taşındı. Programa, gazetecilerin yanı sıra yayıncılar ve kitap fuarını ziyaret edenler de katıldı.

Programın organizatör-lerinden Suriyeli gazeteci Ali Tebab, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların kalpleri parçalayan bir drama dönüştüğünü belirtertti. Tebab, “Gazeteci arkadaşlarla birlikte Gazze'de İsrail tarafından öldürülen meslektaş-larımızın sesini uluslararası topluma duyurmak için bu programı gerçekleş-tirdik. İsrail, mavi yelek giyen gazetecileri dokunulmaz olmalarına rağmen terörist muamelesi yaparak öldürüyor. Gazze'de gazeteciler öldürülürken uluslararası kurumlar ne yapıyor?” diye konuştu.





VURACAKSANIZ YELEĞE İHTİYACIMIZ YOK

Program kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Gazzeli Foto Muhabiri Abdurrahman Kahlut, işgal altındaki Filistin'in çeşitli bölgelerinde görev yaparken 7 kez İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyledi. Konuşmasını yaparken elinde "Press" yazılı basın yeleğini tutan Kahlut, “İsrail, bu yeleği giyenleri hedef alıyor. Bizi vuracaksanız bu yeleğe ihtiyacımız yok ama biz yine de hakikatleri dünyaya aktarmaya devam edeceğiz” diyerek, yeleği yere bıraktı.





TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN

Programda, Filistin Basın ve İletişim Forumu Başkanı Bilal Halil, İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, Arap Gazeteciler Evi Koordinatörü Vefa Ubeyd ve Lübnan İnsan Hakları ve Demokrasi Kurumu İcra Müdürü Nebil el-Halebi de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın sonunda gazeteciler, karşılaşacakları tüm zorluklara rağmen hakikatin sesi olmaya devam edeceklerine dair topluca yemin etti.



