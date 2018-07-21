Dünya Halep heyecanı
ORTADOĞU

Halep heyecanı

Halep’in Türkiye kontrolüne bırakılmasına ilişkin Ankara ile Moskova arasında mutabakat sağlandığı haberi bölgede heyecana yol açtı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Halep'te Türkiye heyecanı yaşanıyor.
Halep'te Türkiye heyecanı yaşanıyor.

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği Halep’in Türkiye’ye devri konusu Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Konuştuğumuz çeşitli isimler bu girişimi ‘devrim’ olarak niteliyor. Halep eski Valisi Abdurrahman Dedem, “Aramızdaki sınır zaten yapay. Biz kendimizi Türkiye’ye ait hissediyoruz. Şayet Halep’in idaresi Türkiye’ye devredilirse yüzbinlerce insan evine, vatanına dönmekte tereddüt etmez. Biz Türkiye ile birlikte Halep’i 2 yılda eski günlerine döndürürüz” dedi.

7 YILIN EN BÜYÜK OLAYI

Suriye Ekonomik Forumu Başkanı Temam Barudi ise “Türkiye’nin Halep’te inisiyatif alması 30 milyar dolarlık yatırımın belirli ölçüde kurtarılması anlamı taşıyor. Bu durum şüphesiz son 7 yılın en büyük olayıdır” yorumunda bulundu. Halep’in Ortadoğu’nun en büyük ticaret ve üretim merkezi olduğunu hatırlatan Barudi, “Organize sanayide 30’dan fazla Türk firması, milyonlarca dolarlık fabrika ve makina parkurları kurdular. Halep’in Türkiye’nin idaresine verilmesi, tüm Ordadoğu’nun dengesini siyasi ve ticari olduğu kadar ekonomik olarak da etkileyecek” açıklaması yaptı.

YENİ BİR SAYFA AÇILIR

Rusya ve Türkiye arasında Halep’in devri konusunda müzakereler devam ederken, harabeye dönen kentin imarı ve mülteci dönüşü konusunun öncelik arz ettiği ve İran-Rusya-Türkiye arasında ortak imar ve ihya planı yapıldığı öğrenildi. Rejimin Halep’ten çekilmesiyle birlikte Hama yolundan Şam’a, Humus ve Dera’ya ulaşım kanalı açılacağı ve tüm Suriye illerini birbirine bağlayacak ulaşım ağının tesis edileceği de gelen bilgiler arasında. Halep eski Yerel Meclis Başkanı Bretta Hacı, “Esed yönetimi için sosyal, ekonomik, insani yollar sona erdi. Ülke tamamen iflas etti. Halep’in kurtuluşu ve imarı yanlızca Halep ve çevresini değil, 190 bin kilometrekarelik Suriye geneli için umutların yeniden yeşermesi demektir” ifadelerini kullandı. Hacı, “Suriye’nin dünyaya açılan tek kapısı Türkiye’dir. Bu girişim başarılı olursa, gerçek manada yeni bir sayfa açılır” diye konuştu.

  • 3 cephede mücadele
  • Halep’e bağlı Tel Rıfat kasabasının devri konusunda Rusya ile müzakerelerini sürdüren Türkiye, yine Halep’in en büyük ilçesi olan Münbiç için de ABD ile belirlenen yol haritası çerçevesinde diplomasi trafiğine devam ediyor. Halep’in devri ve sonrası ile ilgili girişimlerini sürdüren Türk tarafı, Azez’in güneyinde yer alan ve İran destekli Şii milislerin bulunduğu Nubl-Zehra konusunu da İran’la çözme mücadelesi veriyor. İdlib’in Fua ve Keferya kasabalarının boşaltılmasına benzer bir sürecin yakın zamanda Nubl-Zehra’da da yaşanabileceği belirtiliyor.

Doğrulandı

Yeni Şafak’ın duyurduğu “Halep Türkiye’ye devredilecek” haberini doğrular nitelikte bir iddia Kremlin cephesinden geldi. Rus RIA Novosti Haber Ajansı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ABD Başkanı Donald Trump’la biraraya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkelerini terk etmiş Suriyelilerin evlerine geri dönebilmeleri için hazırlanan bir planı muhatabına sunduğunu bildirdi. Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, dönüşlerin organizesine ilişkin Washington tarafına ayrıntılı teklifler iletti. Teklifin uygulamaya geçmesi halinde ilk etapta 1,7 milyondan fazla Suriyeli mültecinin evlerine dönebileceği belirtiliyor.

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