Halep yeniden ayağa kalkacak

14 yıllık iç savaşın ardından büyük yıkıma uğrayan Halep için umut veren bir adım atıldı. Suriye yönetimi ile Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı’nın iş birliğinde, geçtiğimiz günlerde 3 gün süren kapsamlı bir yardım organizasyonu düzenlendi. Halep’in yeniden inşasını hedefleyen kampanya hem Suriye içinde hem de Türkiye’de büyük karşılık buldu.

500 MİLYON DOLARI AŞAN YARDIM TAAHHÜDÜ

Kampanya kapsamında 500 milyon doları aşan yardım taahhüdü alındı. Türkiye’den çok sayıda hayırsever kampanyaya destek verirken, bir Türk iş insanının 5 milyon dolarlık bağışı dikkat çekti. Toplanan desteklerin, Halep’in eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanlarındaki öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

HALKIN REFAHI VE GERİ DÖNÜŞLER HEDEFLENİYOR

Yeni Şafak’a konuşan İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Yusuf Tunç, kampanyanın temel amacının Halep’i yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu vurguladı. Tunç, Halep Valiliği tarafından belirlenen projelerin, toplanan yardımlarla hayata geçirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kampanya, Halep Valiliği’nin eğitim, altyapı, kalkınma ve sağlık alanlarında belirlemiş olduğu projeleri toplanan desteklerle hayata geçirip, halkın refah seviyesini yükseltmeyi, geri dönüşleri hızlandırmayı ve Halep’i daha yaşanır bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor.”

GERİ DÖNÜŞLERİ HIZLANDIRACAK

Halep’te çadırlarda yaşayan insanların yaklaşık yüzde 60’ının evlerine ve bölgelerine döndüğünü belirten Tunç, geri kalan kesimin dönüşünü engelleyen temel sorunlara dikkat çekti. Okul, hastane, su ve altyapı gibi temel hizmetlerin eksikliğinin dönüşleri zorlaştırdığını ifade eden Tunç, kampanya kapsamında bu alanlara öncelik verileceğini söyleyerek, “Geriye kalan çadırlardaki insanların evlerine dönüşlerini teşvik etmek ve hızlandırmak adına, dönecekleri bölgelerdeki temel ve kamusal alanların yeniden imarı hedefleniyor. Kampanyanın bu alanlara odaklanması geri dönüşleri hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı. Toplanan yardımların Halep’in tüm sorunlarını tek başına çözmeye yetmeyeceğini dile getiren Tunç, buna rağmen kampanyanın umut verici bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Bu bağışlar Halep’in ayağa kalkması için tek başına yeterli olmayacak ancak yeniden ayağa kalkması için önemli bir meşale ve güçlü bir umut görevi görüyor” diye konuştu.







