Hama’da ‘Hilal taktiği’: Şehir merkezine 3 kilometre kaldı

27 Kasım’da başlayan Halep Operasyonu ile Esed rejimine ağır darbe indiren muhalif gruplar, bölgedeki ilerleyişlerini sürdürüyor. İdlib ve Halep'in ardından Hama'ya yönelen muhalifler, Hama'nın kuzeyinde yer alan köy ve kasabaları hızlı bir şekilde ele geçirirken, bölgenin tamamının ele geçirilmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklardan Hama operasyonunun detaylarına ulaşan Yeni Şafak, muhalif grupların mevcut savaş taktiklerini Turan Taktiği ile değiştirdiklerini ve yaklaşık 30 bin askeriyle birlikte rejim güçlerine karşı çok ciddi mukavemet gösterdikleri bilgisine ulaştı. Hama operasyonunda, ilk önce şehri tepeden gören Zeynel Abidin Tepesi'ne yönelen muhalifler, bu taktiğin kendilerini zorladığını fark ederek geri çekildiler. Ardından Hama şehrini doğu ve batıdan hilal şeklinde kuşatarak savaş stratejilerini Turan taktiği ile değiştirdiler.





3 GÜN ÖNCE SAVAŞ TAKTİĞİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Suriye’nin üçüncü büyük kentinden biri olan Hama’da, muhalif gruplar ile rejim güçleri arasındaki çatışmalarda son aşamaya gelindi. Halep’ten sonra Hama’ya doğru ilerlemeye başlayan muhalifler, belli bir süre komuta merkezleriyle iletişim kuramadıkları için ilk önce şehri tepeden gören Zeynel Abidin tepesine yöneldi ancak bölgedeki çatışmaların artması ve savaşın zorlaşması sonucu muhalifler buradan geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından komuta merkezinden gelen emirle Hama’yı doğu ve batı arasında kuşatarak Turan taktiğiyle yeniden saldırıya geçtiler. Hama’da büyük bir başarı elde eden muhalifler, 3 gün önce değiştirdikleri taktikle Hama’yı tamamen ele geçirmeye çalışıyor.





REJİME AĞIR DARBE

Muhaliflerin büyük uğraşlarla yetiştirdiği şahin tugayları savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Şahin Tugayları, rejime ait önemli komuta merkezlerini, askeri üsleri ve uçakları vuruyor. Son olarak rejimin Özel Kuvvetler Komutanı olan ismi savaş suçlarıyla anılan Tümgeneral Suheyl Hasan ve beraberindeki konvoya saldırılarda bulunulduğu, Suheyl Hasan’ın yaralandığı iddia edildi. Rejim komutanlarından Heysem Ebu Meyzeri’nin de Şahin Tugayları tarafından etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. Kefraya bölgesinde ise Şahin tugayları 2 tane uçak savar frekans bozucu cihazları etkisiz hale getirdi.





20 BÖLGE ALINDI

Kent merkezine yaklaşan muhaliflerin civar birçok köyü alması sonucu, Esed rejimi ise kentteki güçlerine takviye göndereceklerini açıkladı. Muhalif gruplar dün de bölgedeki 20 köyü rejimin elinden geri aldı. Aynı zamanda rejime ait İranlı milislerin kontrolündeki askeri Subay Okulu, Hama yakınlarındaki 87. Alay ve bazı askeri birimler de ele geçirilen bölgelerden. Muhalifler 50 binlik askeri kapasiteleriyle bölgede çatışmaları sürdürmeye devam ediyor.





REJİM KAÇMAYA HAZIRLANIYOR

Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam'ı kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen rejim karşıtı gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışıyor. Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, muhalifler kent merkezinin 3 kilometre yakınına kadar gelirken, Esed güçleri bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor. Söz konusu gelişme, rejimin kaçış hazırlığında olduğunu ortaya koyuyor.





Colani’den Halep Kalesi'ne ziyaret

Suriye’de Özgür Suriye Ordusu ile birlikte rejime karşı saldırı başlatan Heyet-i Tahriru'ş Şam grubu lideri Muhammed Colani, Halep kalesini ziyaret etti. Halep halkı, Colani’nin gelişini coşkuyla karşılarken, HTŞ lideri ziyaret sonrası koruma eşliğinde kaleden ayrıldı.



