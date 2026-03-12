Yeni Şafak
Hamaney yaralı ama görevde

Hamaney yaralı ama görevde

04:0012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Tahran, yeni dini lider Mücteba Hamaney’in yaralandığı haberleri üzerine açıklama yaptı. İranlı yetkililer, Hamaney’in babasının öldürüldüğü ilk günkü saldırılarda hafif yaralandığını ancak görevinin başında olduğunu söyledi. Hamaney’in yaralarıyla ilgili bir bilgi ise verilmedi.

İranlı kaynaklar yeni dini lider Mücteba Hamaney'in durumuna dair bilgi verdi. Hamaney'in babasının da öldürüldüğü ilk günkü saldırılarda yaralandığı iddialarına da yanıt veren kaynaklar, yeni dini liderin "savaş yaralarına rağmen sapasağlam" olduğu ifade edildi. Öte yandan İsrail istihbarat kaynakları da Mücteba Hamaney'in saldırılar sırasında hafif yaralandığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili de Hamaney'in hafif yaralandığını ancak görevinin başında olduğunu söyledi. Ancak yetkili Hamaney'in yaralarıyla ilgili bir detay vermedi. Hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Mücteba Hamaney’in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.


