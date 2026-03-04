Hamaney'in cenaze töreni ertelendi

İran'ın ikinci en büyük şehri olan Meşhed, ülkenin kutsal noktalarından biri olarak görülüyor. Eski ismi Sanabad olan yerleşim yerinin bu kadar büyümesinin en önemli sebebi ise Şii inancında "12 İmam" silsilesinin sekizinci imamı olarak kabul edilen Ali er-Rıza'nın türbesinin burada bulunması. İran'da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.