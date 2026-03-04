Hamaney'in cenaze töreni ertelendi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için 3 gün sürecek cenaze töreni ertelendi. 3 gün sürecek törenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.
İran basını, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi’nin ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze törenine ilişkin açıklamasını aktardı.
Mahmudi, cenaze töreninin 3 gün süreceğini belirterek, “Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek” ifadelerini kullanmıştı.
Cenaze töreni ertelendi
Defnedileceği şehrin önemi büyük
İran'ın ikinci en büyük şehri olan Meşhed, ülkenin kutsal noktalarından biri olarak görülüyor. Eski ismi Sanabad olan yerleşim yerinin bu kadar büyümesinin en önemli sebebi ise Şii inancında "12 İmam" silsilesinin sekizinci imamı olarak kabul edilen Ali er-Rıza'nın türbesinin burada bulunması. İran'da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Şehrin Sanabad olan adı daha sonra "İmam Rıza'nın şehit düştüğü yer" anlamına gelen "Meşhed-i İmam Rıza" olarak değiştirildi; halihazırda ise kısaca "Meşhed" olarak biliniyor.