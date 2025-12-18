Yeni Şafak
Hamas Gazze'deki çocukların durumuna dikkati çekti: İsrail'in ablukası ve yeniden imarın engellenmesi ölümlerine sebep oluyor

18:2918/12/2025, Perşembe
AA
Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail saldırılarının geride bıraktığı enkazın ortasında zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürüyor. Bölge sakinleri, soğuk hava koşullarında temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde derme çatma çadırlar ve ağır hasarlı binalarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Hamas, Gazze’de çocukların soğuktan hayatını kaybetmesinin nedeninin İsrail’in uyguladığı abluka ve yeniden imarın engellenmesi olduğunu belirterek, bu ölümlerin suç teşkil ettiğini açıkladı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, uluslararası topluma barınak ve ısıtıcı eksikliği nedeniyle toplu ölümlerin önlenmesi için harekete geçme, ABD’ye ise İsrail’i ateşkes ve yardım girişlerine uymaya zorlaması çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aylık bir bebeğin daha soğuktan hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Gazze'deki çocukların yaşanan şiddetli soğuk ve uygun barınma koşullarının olmaması nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ettiğini ifade eden Kasım, Gazze'de yeniden imarın engellenmesi ve ablukanın devam etmesi nedeniyle yaşanan bu ölümlerin suç teşkil ettiğini kaydetti.

Kasım, "geçici barınakların temini ve yeniden imar için yaptıkları çağrıların, önceden saldırılardan bugün ise soğuktan ölen çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dünyayı harekete geçirmemesinin üzücü olduğunu" dile getirdi.

Kasım, uluslararası topluma, barınak ve ısıtıcı malzemelerin olmadığı Gazze'de toplu ölümler yaşanmaması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kasım ayrıca, ABD yönetiminden, İsrail'i, ateşkese uyma, yardım maddelerinin girişi, sınır kapılarının açılması ve barınak girişine izin verilmesi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamasını istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, 1 aylık bebeğin ölümüyle soğuktan ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği ifade edilmişti.


