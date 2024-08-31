Hamas: 'Gush Etzion operasyonu' direnişin devam ettiğini gösteriyor

“Gush Etzion operasyonu işgalcilere vatanın hiçbir parçasının ele geçirilmesinin mümkün olmayacağı düşüncesini teyit ettirmiştir" denilen açıklamada, Batı Şeria'nın "işgalcilere her zaman ve her yerde sürprizler yapacak kahramanlarla dolu olduğu" kaydedildi.

Saldırının, İsrail güvenlik sisteminin alarm durumunda olduğu zamanda gerçekleştiği ve bunun "kendilerine yeni bir tokat olduğu" dile getirilen açıklamada, "Gush Etzion bölgesindeki operasyon, İsrail işgali ve saldırılarına rağmen Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.