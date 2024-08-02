Hamas'ta üç aday öne çıkıyor

İsrail'in, 31 Ağustos'ta İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi suikastla öldürmesinin ardından örgütün liderliğine kimin geçeceği merak konusu. Hamas'ın iç işleyişine göre, Siyasi Büro Başkanı, Şura Meclisi tarafından belirlenirken üç aday öne çıkıyor. Bunların Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Diaspora Sorumlusu Halid Meşal ve Siyasi Büro Başkan Yardımcısı vekili Zahir Cabbarin olduğu belirtiliyor. Konuya dair Hamas'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. El-Cezire'ye bilgi veren Hamas içindeki kaynaklar, Heniyye'nin suikastla öldürülmesinin örgütün iç kurumlarının çalışmalarını akamete uğratmadığını, bu kapsamda örgütün en üst yasama kurumu olan Merkez Şura Konseyi ve en üst siyasi kurumu olan İcra Komitesi'nin ön çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

HAMAS'IN İÇ YAPILANMASI

Hamas Hareketi'nin iç yapılanması, Askeri Kanat ve Siyasi Kanat olarak ikiye ayrılırken siyasi kanat, üçlü bir yapılanmadan oluşuyor. Siyasi kanadın en üst kademesi olan Heniyye'nin oturduğu Siyasi Büro Başkanlığı koltuğu, aynı zamanda örgütün liderlik koltuğu. Merkez Şura Konseyi ve İcra Komitesi'nin oluşturduğu 50 üyeli Şura Meclisi, Ağustos 2021'de Meşal'i Diaspora Sorumluluğuna atayarak yerine Gazze Sorumlusu Heniyye'yi çekmişti. Heniyye'den boşalan koltuğa ise Sinvar oturmuştu. Şura Meclisi, örgüt liderleri tarafından dah önce uzlaşılan isimler için oylama yaparak yeni lideri belirliyor.

BELİRSİZLİK HAKİM

Heniyye'nin öldürülmesinin ardından yerine Meşal'in seçildiğine dair haberler çıkmasına rağmen örgüt bu konuda henüz kararını vermedi. Savaş şartları ve İsrail'in örgüt liderlerini hedef alması Şura Meclisi'nin toplanmasını ve karar almasını zorlaştırıyor. Zira Heniyye'nin ardından bu görevi üstlenmesi beklenen Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail tarafından aralık ayında Beyrut'ta öldürülmüştü. Zahir Cabbarin'in vekaleten Aruri'nin görevini sürdürmesi şansını azaltıyor. Hamas'ın İran ile yakın ilişkileri de Meşal'in tercih edilmesinin önünde engel olarak görülüyor. Göreve gelmesi en olası isim olan Yahya Sinvar ise İsrail'in hedefinde olduğu için örgütün yeni liderinin kim olacağı konusunda belirsizlik hakim.







