Hamas'tan işgalci İsrail'in yeni yerleşim projesine tepki: Sistematik bir Yahudileştirme suçu

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde duyurduğu yeni yerleşim projesini, "Filistin kimliğini yok etme ve sistematik bir Yahudileştirme suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil şehir merkezinde planladığı yeni yerleşim projesine tepki gösterdi.

İsrail'in El Halil şehir merkezinde yeni yasa dışı yerleşim projesini duyurduğunu hatırlatan Merdavi, "El Halil şehir merkezinde duyurulan yeni yerleşim projesi, işgalcinin sabıkasına yazılan yeni bir Yahudileştirme suçudur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in El Halil şehrindeki Filistinli kimliğini yok etmeye çalışarak bölgeyi sistematik olarak Yahudileştirme suçu işlediğine işaret eden Merdavi, şunlar kaydetti:

"63 yerleşim biriminin inşasını kapsayan bu proje, El Halil'in eski bölgesindeki Filistin varlığını bitirmeyi hedefleyen sistematik çabalar doğrultusunda ilan edilmiştir. Bu proje ayrıca, şehirdeki Harem-i İbrahim Camisi'ni ele geçirmeyi hedefliyor."





Merdavi kutsalları korumaları çağrısında bulundu

El Halil ve işgal altında tutulan Batı Şeria'daki tüm toprakların Filistin halkına ait olduğuna vurgu yapan Merdavi, İsrail'in her türlü işgal ve gasp çabalarına rağmen Filistin kimliğinin bu topraklardan silinmeyeceğini ifade etti.

Merdavi, Filistin halkının yerleşim projelerine karşı durarak El Halil şehri ve şehirdeki tüm kutsalları korumaları çağrısında bulundu.

Filistin'in El Halil Belediyesi, İsrail Planlama ve İnşaat Özel Komitesi'nin uzun yıllardır Filistinlilere kapalı tarihi sebze pazarının bulunduğu ve Filistinlilerden gasbedilen alana 63 daireden oluşan iki yasa dışı konut inşa edilmesi planını onayladığını doğrulamıştı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler için yürütülen projenin, yeraltı otoparklı, iki adet altı katlı binanın yanı sıra, derslikler, kütüphane ve sinagog içeren üç katlı bir yapıyı da kapsadığı bildirilmişti.

İsrail'in onayladığı proje, işgal altındaki el-Halil şehrinin merkezindeki, kapatılmadan önce Filistinlilerin günlük alışveriş ihtiyacını gördüğü 12 bin 500 metrekarelik sebze pazarına yapılacak.

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, 1994'te el-Halil'deki İbrahim Camisi'ni basmış ve 29 Filistinliyi katletmişti. Filistin topraklarından İsrail'in gasbettiği pazar yeri de İbrahim Camisi'ndeki katliamdan bu yana kapalı tutuluyordu.







