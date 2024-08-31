|
Dünya

Hamas'tan İsrail'in yardım konvoyu saldırısına kınama: Kasıtlı savaş suçu!

Hamas, İsrail ordusunun, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarına düzenlediği saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu belirtti.

07:19 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Anera
Anera

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının İsrail ordusuyla daha önce koordinasyona geçilmesine rağmen düzenlendiğine işaret edildi.


Söz konusu saldırının, insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına yardım faaliyetlerini durdurması için kasıtlı olarak gerçekleştirilen mükerrer savaş suçlarından biri olduğu kaydedildi.


İsrail ordusunun, "Anera'nın çalışanlarının silahlı kişiler olduğu" iddiasının kınandığı açıklamada, İsrail'in, insani yardım kuruluşları çalışanlarına karşı işlediği suçları meşrulaştırmak için bu tür yalanlara başvurduğuna dikkat çekildi.


Uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in, Filistin halkına ve yardım kuruluşlarına karşı işlediği kasıtlı ve mükerrer suçları kınama, ABD'ye de bu suçları örtbas etmeme çağrısı yapıldı.


Anera'dan dün yapılan açıklamada, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan ayrılan Anera'nın yardım konvoyunun 29 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye yakıt ve gıda taşıdığı sırada İsrail ordusunun saldırısına uğradığı ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.


Şin-Bet Direktörü Gazze Kasabı'nı uyarmış: Katil Netanyahu'nun 7 Ekim'den aylar önce her şeyden haberi varmış

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, 7 Ekim saldırılarından aylar önce Gazze Kasabı Netanyahu'yu "savaşın an meselesi" olduğu konusunda uyardığı iddia edildi. Ayrıca Bar'ın Netanyahu'nun ardından ana muhalefet lideri Yair Lapid ile de görüştüğü de belirtildi. Lapid dün hükümetin 7 Ekim saldırılarını durdurma konusunda başarısızlığını araştıran soruşturma komisyonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'deki saldırıların öncesinde aldığı uyarı işaretlerini görmezden geldiğini söylemişti.




#Hamas
#israil
#ABD
#Anera
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1. Sınıf ve okul öncesi ne zaman başlıyor? 2024-2025 1. sınıflar ve okul öncesi ne zaman açılacak?