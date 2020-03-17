Harvard ve Yale gibi dünyaca ünlü üniversiteler online eğitimlerini ücretsiz dünyaya açtı

450 dünyaca ünlü eğitim kurumu online derslerini herkese açık hale getirdi.
Aralarında Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale ve Columbia Üniversiteleri ve Pennsylvania Üniversitesi'ninde bulunduğu 450 okulun adı geçen 8 tanesi ulusal üniversite sıralamasında ilk on beşte yer alıyor.
Amerika'nın en prestijli sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik IVY'ye mensub okullarında aralarında bulunduğu 450 okulun eğitimlerine dünyanın her yerinden eğitim almak isteyen kişiler online ulaşabilecek.
Öğrenci olarak seçilmenin son derece zor olduğu bu üniversiteler artık birden çok platformda ücretsiz çevrimiçi kurslar sunuyor.
Bu kurslar MOOC veya Kitlesel Online Kurslar (Massive Open Online) olarak biliniyor. Şimdiye kadar 450'si aktif olan 500 kurs oluşturuldu. Online eğitime sunulan kursları alanları şöyle sıralanıyor;
- -Bilgisayar Bilimi
- -Veri Bilimi
- -Programlama
- -Beşeri Bilim
- -İşletme
- -Sanat ve Tasarım
- -Bilim
- -Sosyal Bilim
- -Tıp ve Sağlık
- -Mühendislik
- -Matematik
- -Eğitim ve Öğretim
- -Kişisel Gelişim
Gençler ve yetişkinler için ücretsiz eğitim veren okullar ve online kurslarına dair detaylı bilgi için tıklayınız