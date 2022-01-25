Haseke'deki DEAŞ'lıları PKK ve ABD'nin kaçırdığı iddia edildi

Suriye Haseke’de PKK ve DEAŞ arasında başlayan çatışmalar dördüncü gününü geride bıraktı.Haseke’deki cezaevini ele geçiren mahkumlar ve mahallelere sızan DEAŞ’lılar, terör örgütü PKK ve ABD askerleri ile çatışmaya devam etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Guveryan mahallesi ve Fırat Üniversitesine bağlı İktisat Fakültesi ile Teknik Enstitüsü binaları da dahil olmak üzere 6 hava saldırısı düzenledi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri çatışmaları gerekçe göstererek Haseke’ye onlarca tır silah ve mühimmat sevkiyatı yaptı.

Haseke’de PKK ve DEAŞ’lılar arasındaki çatışmalardan154 terörist öldü.

CEZAEVİNDE EN AZ 154 ÖLÜ

PKK’nın siyasi uzantısı olan sözde özerk yönetim Haseke’de 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çıkan çatışmalarda 100’ü DEAŞ’lı olmak üzere en az 154 kişinin öldüğünü duyurdu. Yerel kaynaklar bu sayının çok daha fazla olabileceğini iddia ediyor. ABD ve PKK’nın cezaevine girmek için hazırlık yaptığı, böyle bir operasyonun ölü sayısını katlayacağı dile getiriliyor.

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ABD İSTİHBARATI KOORDİNE EDİYOR

Yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı iddialar da geliyor. Şam’daki rejim meclisinde Milletvekili olan Musab el-Halebi, DEAŞ’lı teröristlerin yüzü maskeli PKK’lılar tarafından kaçırıldığını iddia etti. Lübnan’ın el-Ahd ajansına konuşan Halebi, yüzü maskeli PKK’lılar ve Amerika istihbaratı koordineli olarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladığı. Böylelikle bölgede yeni bir kaos planının devreye sokulduğunu öne sürdü.

Haseke’de PKK ve DEAŞ’lılar arasındaki çatışmalardan154 terörist öldü.

BÖLGEDE 5 BİN DEAŞLI VAR

DEAŞ bağlantılı silahlı bir grup 20 Ocak’ta Haseke’nin güneyinde sadece DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesine bombalı araçla saldırı düzenlemişti. DEAŞ kaynakları 800 üyesinin firar ettiğini iddia etmişti. PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi’nde 54 ülkeden 5 bin DEAŞ’lı bulunuyor.

45 bin kişi evini terk etti

Olaylar en çok sivilleri vurdu. BM koordinatörü, yaptığı açıklamada Haseke’den 45 bin kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. Yerinden edilmiş yaklaşık 750 kişinin iki geçici barınağa alındığına dikkat çekilirken, Suriye genelinde soğuk hava nedeniyle yerinden edilenlerin acilen insani yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

DÜNYA DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı