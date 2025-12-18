Hastalarını zehirlediği tespit edildi: Eski anestezi uzmanına müebbet

Yeni Şafak
13:2318/12/2025, Perşembe
Fransa’nın doğusunda bir şehirde hastalarını zehirlediği tespit edilen eski anestezi uzmanına ömür boyu hapis cezası verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Besançon kentindeki Doubs Ceza Mahkemesi 30 hastasını zehirlemek ve bu hastalardan 12’sinin ölümüne yol açmakla suçlanan Frederic Pechier isimli eski anestezi uzmanı hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme 30 vakada da suçlu bulduğu uzmanı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Soruşturma başlatılmıştı

Eski uzman Pechier hakkında ilk kez 2017 yılında hastaları zehirlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Eski anestezi uzmanı Pechier 2008-2017 yıllarında görev yaptığı iki farklı klinikte yaşları 4 ila 89 arasında değişen 30 hastayı zehirlemek ve bunlardan 12’sinin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

Pechier’in hastaların ilaçlarına kalplerinin aniden durmasına yol açacak tıbbi sıvılar karıştırdığı iddia edilmişti.

Eski anestezi uzmanı 10 gün içinde mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna gidebilir.



