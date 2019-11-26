Dünya Hava sahası ihlali Beyaz Saray kapatıldı
AMERİKA

Hava sahası ihlali: Beyaz Saray kapatıldı

Washington’da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray’a giriş çıkışlar kapatıldı. ABD medyası, savaş uçaklarının havalandığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Beyaz Saray.
Beyaz Saray.

ABD’nin başkenti Washington’da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill’e giriş çıkışlar kapatıldı.

Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.
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