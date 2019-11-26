Hava sahası ihlali: Beyaz Saray kapatıldı

ABD’nin başkenti Washington’da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill’e giriş çıkışlar kapatıldı.
Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.
ABD’nin başkenti Washington’da bilinmeyen bir hava aracının hava ihlali yapmasının ardından Beyaz Saray ve Capitol Hill’e giriş çıkışlar kapatıldı.
Bölgede güvenlik en üst düzeye çıkarıldı ve savaş uçakları havalandı.
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