Dünya Havada 2 darbe
ORTADOĞU

Havada 2. darbe

Türkiye ve Suriyeli muhalifler, karada ağır darbeler indirdikleri Esed rejiminin havadaki etkinliğini sınırladı. Hafta başında İdlib’de bir helikopteri düşürüp diğerine ağır hasar veren muhalifler dün de Halep’in batısındaki Ayn Cara kasabasında bir helikopteri güdümlü füzeyle vurdu. Mi-17 tipi helikopterdeki 2 pilot ve bir görevli öldü. Milli Savunma Bakanlığı da İdlib bölgesinde 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Bir helikopter daha düşürüldü.
Bir helikopter daha düşürüldü.

Türkiye ve muhalifler, karada ağır darbeler indirdiği Esed rejiminin havadaki etkinliğini kısıtladı. Hafta başında bir helikopteri düşürüp diğerine de ağır hasar veren muhalifler dün yine rejimi hedef aldı. Halep batısındaki Ayn Cara kasabası kırsalında bir rejim helikopteri güdümlü füzeyle vuruldu. İsabet aldıktan sonra havada alev topuna dönen helikopter kısa sürede yere düşerek parçalandı. Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterin pilotları Beşar İsa ve Tarık Ali ile görevli asistan Milat Süleyman öldü. Olay sonrası rejim hava kuvvetleri, bölgedeki tüm uçaklarını üslere geri çağırdı. Ruslar ise İdlib’in değişik bölgelerini daha yüksek irtifadan bombalamaya devam etti. Dün düşürülen helikopter rejimin bu hafta kaybettiği üçüncü hava aracı oldu. Pazartesi günü İdlib-Hama koridorunda rejimin Mi-24 tipi bombardıman helikopteri vurulmuştu. Uçan tank olarak da bilinen helikopter ağır hasar alarak üssüne geri dönüş yapmak zorunda kalmıştı. Salı günü ise Serakib kasabasına bağlı Neyrab’da bir helikopter düşürülmüş 1’i general 3 pilot ölmüştü.

Mi-17 tipi helikopter

REJİM 20 KM UZAKTA

  • Öte yandan karada da çatışmalar Halep’in batı kırsalında yoğunlaştı. Rejim, Bab’ulhava Sınır Kapısı’nın 20 kilometre güneyindeki 46. Alay’ı ele geçirdi. Atarib kasabasının 2 kilometre uzağındaki bölge Türkiye’nin ikmal hattına çok yakın bir nokta. Muhalifler ise rejimin elildeki 2 yerleşim yerini geri aldı. 1’i personel, diğeri silah taşıyan 2 rejim aracı ile 1 topçu bataryası ATGM füzesi ile imha edildi. En az 10 rejim askeri öldürüldü. TSK’da Türkiye sınırları içerisindeki top bataryaları ile rejim unsurları ateş altına aldı. Esed rejimi ise İdlib kenti batısına karadan füzelerle saldırarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişiyi öldürdü. Saldırılarda 7 Suriyeli de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı açıklamada 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu arada Kandil’de de 6 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Suriye rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü
OYNAT 00:55
Suriye rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü
Suriye Halep'in batı kırsalında rejime ait olduğu belirtilen bir helikopter düşürüldü. Helikopterin düşme anı ve enkaz görüntüleri böyle kaydedildi.


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