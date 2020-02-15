Havada 2. darbe

Türkiye ve muhalifler, karada ağır darbeler indirdiği Esed rejiminin havadaki etkinliğini kısıtladı. Hafta başında bir helikopteri düşürüp diğerine de ağır hasar veren muhalifler dün yine rejimi hedef aldı. Halep batısındaki Ayn Cara kasabası kırsalında bir rejim helikopteri güdümlü füzeyle vuruldu. İsabet aldıktan sonra havada alev topuna dönen helikopter kısa sürede yere düşerek parçalandı. Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterin pilotları Beşar İsa ve Tarık Ali ile görevli asistan Milat Süleyman öldü. Olay sonrası rejim hava kuvvetleri, bölgedeki tüm uçaklarını üslere geri çağırdı. Ruslar ise İdlib’in değişik bölgelerini daha yüksek irtifadan bombalamaya devam etti. Dün düşürülen helikopter rejimin bu hafta kaybettiği üçüncü hava aracı oldu. Pazartesi günü İdlib-Hama koridorunda rejimin Mi-24 tipi bombardıman helikopteri vurulmuştu. Uçan tank olarak da bilinen helikopter ağır hasar alarak üssüne geri dönüş yapmak zorunda kalmıştı. Salı günü ise Serakib kasabasına bağlı Neyrab’da bir helikopter düşürülmüş 1’i general 3 pilot ölmüştü.

Mi-17 tipi helikopter

REJİM 20 KM UZAKTA