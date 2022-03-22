Hindistan ve Avustralya'dan "Myanmar'daki şiddetin sona ermesi" çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Liderler, Myanmar'da sivil halka yönelik şiddetin derhal durdurulması, yabancılar da dahil olmak üzere keyfi olarak gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması ve insani yardım çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Her iki lider de zirve sırasında Myanmar'ı Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin Beş Aşamalı Mutabakat planını uygulamaya ve uluslararası toplumu şiddetin sona ermesini desteklemek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Beş Aşamalı Mutabakat planı

Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'daki durumu görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ASEAN liderler toplantısında, Myanmar'daki krizin çözümü için beş konuda mutabakata varılmıştı.

Söz konusu beş madde şu şekilde sıralanmıştı:

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"- Myanmar'daki taraflar şiddeti bir an önce durduracak.

- Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamı başlatılacak.

- ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık edecek.

- Myanmar'a insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına müsaade edilecek.

- ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilci, beraberindeki delege ile Myanmar'ı ziyaret edecek, krizin muhatabı olan taraflarla görüşecek."

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

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Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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