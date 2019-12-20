Dünya Hindistanda Müslüman karşıtı yasaya tepkiler sürüyor
ASYA

Hindistan'da Müslüman karşıtı yasaya tepkiler sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor.

Haber Merkezi AA
Jantar Mantar meydanında gösteri düzenlemek isteyen bir gruba polis izin vermedi.
Jantar Mantar meydanında gösteri düzenlemek isteyen bir gruba polis izin vermedi.

Hint basınındaki haberlere göre, gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin çeşitli eyaletlerinde internet erişimi askıya alındı.

  • Başkent Yeni Delhi'de aralarında Jamia Millia Islamia'nın da olduğu 3 metro istasyonu durağına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Jamia Millia Islamia Üniversitesi'nde (JMI) öğrenciler, internet ve toplu ulaşımdaki kesintilere rağmen gösterilerini sürdürüyor.

Başkentte parlamento yakınında Jantar Mantar meydanında gösteri düzenlemek isteyen bir gruba polis izin vermedi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın Yeni Delhi'deki konutunun önünde gösteri düzenleyen aralarında muhalif Hindistan Ulusal Kongresi (INC) politikacılarının da bulunduğu kadınlar polisler tarafından gözaltına alındı.

Başkent Laknov'daki gösterilerde bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından eyaletin 14 bölgesinde mobil internet hizmetleri ve 6 bölgesinde telefon operatörlerinin mesaj gönderme servisleri askıya alındı.

Çıkan olaylarda 16'sı polis olmak üzere 35 kişi yaralandı, 3 bin 500'ün üzerinde kişi gözaltına alındı. Yaralı sivillerden ikisinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Polis, cuma namazı çıkışı olası protesto gösterilerine engel olmak için eyalet genelindeki cami çevrelerinde önlem aldı.

Eyalet Başbakanı'ndan intikam açıklaması

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, eyalet genelindeki gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada, çevreye zarar verenlerden ve şiddet oluşturanlardan "intikam alacağız" ifadelerini kullandı.

Bombay'da 25 bin kişi gösteri düzenliyor

Maharaştra eyaletinin başkenti Bombay'da (Mumbai) özgürlük meydanında toplanan 25 binin üzerinde eylemci, yasa karşıtı gösteri düzenliyor.

Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki protestolarda yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Madya Pradeş eyaletindeki 52 bölgenin 44'ünde toplu bir şekilde bulunma yasaklandı.

Bihar eyaletinde, hafta sonu dükkan kapatma çağrısı yapıldı.

Karnataka eyaletinin Mangaluru bölgesinde 2 göstericinin hayatını kaybetmesi ve 20 polisin yaralanması sonucu mobil internet hizmetine erişim 48 saatliğine askıya alındı.

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Eyaletteki bazı üniversiteler sınavların ertelendiğini duyurdu.

Mangaluru'da bir hastanenin içerisinde göz yaşartıcı gaz kullanan polislere tepki gösterildi.

Karnataka'ya sınırı olan Kerala eyaletinin kuzey bölgelerinde polis, Mangaluru'da iki sivilin protestolarda yaşamını yitirmesinin ardından yüksek alarm durumuna geçti.

Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'de aralarında aktör, müzisyen ve politikacıların bulunduğu 600 kişi gözaltına alındı.

Kuzeydoğudaki Assam eyaletinde 10 günün ardından internete erişim kısıtlaması kaldırıldı.

Hindistan'da geçen hafta başında kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan vatandaşlık yasasındaki değişiklik karşıtı protestolar ülkenin diğer bölgelerine de sıçramıştı.

  • Pazar akşamı başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia Islamia ile Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin yasa değişikliğine karşı düzenlediği protestolara polisin sert müdahalesi tepki çekmişti. Polis şiddetine ve yasa değişikliğine karşı protestolar neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

  • Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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