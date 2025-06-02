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Hindistan'da sel felaketi: 34 kişi hayatını kaybetti, her yer sular altında kaldı

Hindistan'da sel felaketi: 34 kişi hayatını kaybetti, her yer sular altında kaldı

15:552/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
DHA
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Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 34 kişi hayatını kaybetti.


Hindistan'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sikkim eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer, yaşanan felaketlerde en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliye edilmeye başlandığını aktarıldı.


Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde ise, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak üzere orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Meteoroloji dairesi, bölgede yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.

Bangladeş'te 4 kişi öldü

Öte yandan, Hindistan'ın komşusu Bangladeş'te meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden en az 4 kişi öldü. Yetkililer, yeni toprak kaymaları ve ani sel baskınları olabileceği uyarısında bulunarak, risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.


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