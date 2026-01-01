Yeni Şafak
Hint Okyanusu'nda şiddetli deprem

Hint Okyanusu'nda şiddetli deprem

11:551/01/2026, Perşembe
AA
Hint Okyanusu'nda 6 büyüklüğünde deprem
Hint Okyanusu'nda 6 büyüklüğünde deprem

Hint Okyanusu'nun Güneydoğu Hint Sırtı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 04.53'te kaydedilen depremin merkez üssünün Güneydoğu Hint Sırtı olduğunu duyurdu.

Sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve yeni yılın bu büyüklükteki ilk depremi olduğu belirtildi.

Hasar ve can kaybı bildirilmedi

Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki sismik aktiviteyi etkileyebileceği kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yerleşim yerlerinden uzakta olduğu için herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Güneydoğu Hint Sırtı, tektonik plakaların yavaşça birbirinden uzaklaşmasıyla oluşan su altı dağ sırası olarak biliniyor.




#deprem
#Hint Okyanusu
#Hint Sırtı
