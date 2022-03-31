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Dünya Hivede Erdoğan coşkusu Ata yurdunda büyük ilgi
ASYA

Hive’de Erdoğan coşkusu: Ata yurdunda büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ikinci gününde Türk İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive’yi ziyaret etti. Erdoğan, Urgenç’ten Hive’ye karayoluyla geçti. İki şehri birbirine bağlayan yol Türk ve Özbek bayraklarıyla süslendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşlik ettiği Erdoğan, surlarla çevrili eski şehir “İçan Kale”de büyük coşkuyla karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hive’de Erdoğan coşkusu: Ata yurdunda büyük ilgi
Yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyet sokaklara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç’e geçti. Urgenç Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva karayoluyla Hive’ye geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

  • Urgenç’i Hive’ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı. Ziyaretin ardından İçan Kale’den ayrılan Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemekte Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan ve Türk heyeti eşlik etti.

Amaç daha güçlü ilişki

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan’da yayımlanan Halk Sözü Gazetesi’nde “Türkiye ve Özbekistan İlişkilerinde Doğrudan İletişim ve Kültürel Sermaye” konulu bir makale kaleme aldı. Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlam zemin üzerine daha rafine ve daha güçlü bir ilişki inşa etmeyi amaçlıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 10 farklı anlaşmanın imzalandığını vurgulayarak, 'Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede, bir yıl hedef koyduk; 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız.' diye konuştu.

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