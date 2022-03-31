Hive’de Erdoğan coşkusu: Ata yurdunda büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç’e geçti. Urgenç Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva karayoluyla Hive’ye geçti.
COŞKUYLA KARŞILANDI
- Urgenç’i Hive’ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı. Ziyaretin ardından İçan Kale’den ayrılan Erdoğan, daha sonra Mirziyoyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemekte Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan ve Türk heyeti eşlik etti.
Amaç daha güçlü ilişki
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan’da yayımlanan Halk Sözü Gazetesi’nde “Türkiye ve Özbekistan İlişkilerinde Doğrudan İletişim ve Kültürel Sermaye” konulu bir makale kaleme aldı. Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlam zemin üzerine daha rafine ve daha güçlü bir ilişki inşa etmeyi amaçlıyoruz.”