Hive’de Erdoğan coşkusu: Ata yurdunda büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 10 farklı anlaşmanın imzalandığını vurgulayarak, 'Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede, bir yıl hedef koyduk; 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız.' diye konuştu.