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Dünya

Hizbullah işgalci İsrail ordusuna ait kışlayı onlarca roketle vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait kışlayı onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldıklarını duyurdu. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketlerin çoğunu durdurmayı başardığı ve herhangi bir kayıp olmadığı belirtildi.

Semih Bozkuş
00:30 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Katyuşa roketi (Foto: Arşiv)
Katyuşa roketi (Foto: Arşiv)

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail'e ait kışlanın onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah Hareketi, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hizbullah unsurlarının Golan'da İsrail ordusuna ait "Kila" kışlasını onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait kışlanın "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların cesur ve onurlu direnişine destek amacıyla vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Suriye sınırındaki Golan Tepeleri bölgesine doğru onlarca roket atışı gözlemlendiği, hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketlerin çoğunu durdurmayı başardığı ve herhangi bir kayıp olmadığı ifade edildi.



#Golan Tepeleri
#Hizbullah
#israil
#Katyuşa roketi
#Kışla
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