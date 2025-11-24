Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hizbullah’ın askerî liderini vurdu

Hizbullah’ın askerî liderini vurdu

04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Heysem Tabatabai.
Heysem Tabatabai.

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan ve Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine bombardıman düzenledi.

Saldırıda en az 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Saldırıda Hizbullah'ın askerî kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai de hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının Hizbullah yöneticisini hedef aldığını aktarırken Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Tabatabi'nin hayatını kaybettiği doğrulandı. Kanal 12’nin iddiasına göre, saldırı öncesi ABD’ye bilgi verilirken, Tabatabai’nin daha önce iki kez hedef alındığı ve bu saldırının üçüncü suikast girişimi olduğu kaydedildi. Axios’a konuşan ABD’li yetkililer ise saldırının Washington’a bildirildiği iddiasını yalanladı. İsrail, geçtiğimiz yıl ağır darbeler alan Hizbullah’ın gücünü yeniden toparladığını iddia ederek 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkese rağmen son dönemde Lübnan’a saldırılarını arttırmıştı.



#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları için son saatler: 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve Personel MEB sorgulama ekranı