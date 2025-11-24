Hizbullah’ın askerî liderini vurdu

Saldırıda en az 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Saldırıda Hizbullah'ın askerî kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai de hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının Hizbullah yöneticisini hedef aldığını aktarırken Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Tabatabi'nin hayatını kaybettiği doğrulandı. Kanal 12’nin iddiasına göre, saldırı öncesi ABD’ye bilgi verilirken, Tabatabai’nin daha önce iki kez hedef alındığı ve bu saldırının üçüncü suikast girişimi olduğu kaydedildi. Axios’a konuşan ABD’li yetkililer ise saldırının Washington’a bildirildiği iddiasını yalanladı. İsrail, geçtiğimiz yıl ağır darbeler alan Hizbullah’ın gücünü yeniden toparladığını iddia ederek 27 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkese rağmen son dönemde Lübnan’a saldırılarını arttırmıştı.