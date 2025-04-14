Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Husiler: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdük

Husiler: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdük

09:4614/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeyinde ABD'ye bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.
Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeyinde ABD'ye bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ülkenin kuzeyinde ABD'ye bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Gazze'ye destek amaçlı saldırılarda 19'uncu İHA'nın düşürüldüğünü ifade eden Seri, son iki haftada ise 4'üncü insansız hava aracının hedef alındığını kaydetti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Hacce ilinde düşürüldüğünü belirtti.


Seri, ABD İHA'sının bölgeye saldırı sırasında Husilerin hava savunmalarına ait yerel üretim "karadan havaya füzeyle" vurulduğunu kaydetti.


Gazze'ye destek amaçlı saldırılarda 19'uncu İHA'nın düşürüldüğünü ifade eden Seri, son iki haftada ise 4'üncü insansız hava aracının hedef alındığını kaydetti.

Yemen'e hava saldırıları

İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.


Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.


ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.


Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.




#ABD
#İHA
#MQ-9 tipi bir İHA
#Yemen
#SİHA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM DİB-MBSTS SONUÇ TARİHİNİ AÇIKLADI: DİB-MBTS sonuç tarihi ne zaman?