İbrahim Kalın tahıl koridorunun detaylarını açıkladı: 3-4 gün çaba sarf edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin'i tahıl sevkiyatına ikna etmesi yabancı basının ana gündemi haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşa ve tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, tahıl krizinin çözülebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

'DİPLOMATİK ÇABA SARF ETTİK'

29 Ekim’de, Sivastopol bölgesinde gemilerden birine yapılan saldırı sonrası tahıl anlaşmasının yeniden askıya alındığını söyleyen Kalın, itirazlar, protestolar ve yazılan mektup sonrası iletişime geçildiğini dile getirdi. Kalın, tahıl meselesinin savaştan ayrı bir durum olduğunun altını çizerek, "Son 3-4 gündür çok fazla diplomatik çaba sarf ettik. Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız dün Putin ile görüştü." ifadesini kullandı. Bu süreçte, Ukrayna tarafıyla da görüşüldüğünü aktaran Kalın, Rus tarafının taleplerinin ve beklentilerinin Ukrayna'ya iletildiğini ve Ukrayna'nın yapıcı bir tutum sergilediğini vurguladı.

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"GÖRÜŞMENİN ARDINDAN RUSYA GERİ DÖNDÜ"

Kalın, "Rusya, Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşmaya geri döndü ve şimdi her şey yoluna koyuldu." dedi. Rusya'nın sürece geri dönmesinden oldukça memnun olduğunu belirten Kalın, yaklaşık 3 ay önce imzalanan İstanbul anlaşmasına her iki tarafın da bağlı kalacağını umduğunu belirtti. Kalın, tahıl ihracatı için açılan Akdeniz Koridoru'nda ve çevresinde askeri faaliyet olmayacağının ve bunun anlaşmanın en başından beri dile getirildiğinin altını çizerek, "Rusya'nın da bunu talep ettiğini ve elde ettiğini düşünüyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yakın zamanda görüştüğünü aktaran Kalın, Zelenskiy'nin de anlaşmaya bağlılığını teyit ettiğini söyledi.

"İKİ TARAF DA SAVAŞ ALANINDA ZAFER ELDE EDECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

"Cumhurbaşkanımız, geçen seneden beri düzenli olarak Putin ile görüşüyor ve iki tarafa da gerilimin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğini tavsiye ediyor." diyen Kalın, şu an askeri alanda bir ilerleme olmadığını, iki tarafın da savaş alanında bir zafer elde edecek gibi görünmediğini aktardı. Kalın, müzakere masasına geri dönülmesi gerektiğinin iki tarafa da iletileceğini belirterek, bu sürede çok sayıda can ve toprak kayıpları yaşanmasının olası olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu konuyu Ukrayna ve Rusya taraflarında gündeme getirdiğini belirten Kalın, Putin ile yapılan görüşmelerde, Rusya'nın nükleer güç kullanılma niyeti olmadığını, "Ukrayna'nın da kirli bomba, kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı" iddialarının Zelenskiy tarafından yalanlandığını kaydetti.

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