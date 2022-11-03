Dünya Putin ikna oldu koridor açıldı Erdoğanın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz
AVRUPA

Putin ikna oldu koridor açıldı: 'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'

Rusya’nın tek taraflı olarak askıya aldığı tahıl koridoru Türkiye’nin arabuluculuğuyla yeniden çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam görüştüğü Putin, tahıl sevkiyatının devam etmesine ikna oldu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da dün mevkidaşı Akar’ı arayarak saat 12.00 itibarıyla koridorun açıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin ikna oldu koridor açıldı: Erdoğanın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz
​Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılması için Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Rusya’nın oluşturduğu tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü.

Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılması için Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Rusya’nın oluşturduğu tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü. Rusya’nın Ukrayna’nın Sivastopol'daki liman saldırısı sonrası tek taraflı olarak askıya aldığı koridorun açılmasında Türkiye etkin olarak rol aldı. Taraflarla diplomatik girişimlerini hızlandıran Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’dan istediği yazılı garantilerin alınmasında öncü rol oynadı. Türkiye ve BM’nin girişimleri sonrası Ukrayna, dün Rusya’ya yazılı garantileri gönderdi.

TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU

Bu adımın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak, koridorun işlevsel hale geldiğini bildirdi. Bu önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda dünyaya duyurdu. Erdoğan, “Dün sayın Putin ile görüşmem vardı, bugün (dün) de sayın Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak saat 12:00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi” sözleriyle krizin aşıldığını açıkladı.

YAZILI GARANTİ ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ardından Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi. Ukrayna’nın, sevkiyatlarda kullanılan insani deniz koridoruna ilişkin Rusya’ya resmi garanti verdiğini anlatan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna tarafı, deniz koridorunun yalnızca Tahıl Girişimi kapsamında kullanılacağını resmi olarak iletti" diye konuştu.

RUSYA: YETERLİ BULDUK’

Konaşenkov, Rusya’nın, söz konusu garantileri yeterli bulduğunu anlatarak, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi. Rusya’nın ardından Ukrayna da koridor ile ilgili açıklama yaptı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da bugün 8 geminin Ukrayna limanlarından ayrılacağını duyurdu. Kubrakov, "BM'den onay aldık. Ayrıca yarın Boğaz'da denetimler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede anlaşmanın yeniden işler hale gelmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatları için tahsis edilen koridorun askeri amaçlar için kullanılmayacağına dair garanti aldıklarını belirterek "Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek.” dedi. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle Rusya’nın tekrar dahil olduğu Ukrayna’dan tahıl sevkiyatlarına yönelik anlaşmaya ilişkin konuştu.
  • Putin, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesi halinde, Ukrayna’dan sevk edilen miktarda tahılı yoksul ülkelere sevk etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Vahit Kirişci
Vahit Kirişci

Dünya derin bir nefes aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli’nde tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci askıya alınan tahıl sevkiyatı anlaşmasının yeniden devreye alınması ile ilgili olarak, “Dünya derin bir nefes aldı” dedi. Kirişci, Türkiye'nin lideriyle 2023 ile yeni bir şahlanışı daha gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu moderatör, ara bulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Çünkü neticede bir talep var ama bu talebe müspet bakan bir de Sayın Putin var. Her iki lidere de bu manada biz sektör olarak teşekkür ederiz, şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu darboğaz geride kalmış olacak ve bu konu tekrar daha önce kaldığı noktadan devam etmiş olacak." diye konuştu.

ABD’den Türkiye’ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanların görüşmede tahıl anlaşmasını ele aldığı ve Blinken'in Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

ÇAVUŞOĞLU İLE BLINKEN GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken

ise Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 modernizasyonuda konuşuldu.

Fiyat yüzde 6 düştü

  • Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle buğday fiyatında yüzde 6’nın üzerinde düşüş görüldü. Jeopolitik gelişmelerle birlikte emtia piyasasında dalgalı bir seyir izleniyor. Rusya’nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükselen buğday fiyatları bugün Rusya’nın, Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri dönmesiyle hızlı bir şekilde geri çekildi.Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında pazartesi günü yüzde 6,4 ve salı günü yüzde 2,3 yükselerek 9 doların üzerine çıkan buğday vadeli işlem kontratlarının fiyatı, dün yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek 8,43 dolara kadar geriledi.

BM memnun AB çok mutlu

Tahıl koridorunun yeniden yürürlüğe girmesi Birleşmiş Milletler ve AB'yi memnun etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, diplomatik girişimleri nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, koridorun yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Meyer-Landrut, "Umuyoruz ki başarıya ulaşır çünkü gerçekten ihtiyaç duyulan bir koridor" dedi.

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