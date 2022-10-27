Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak
AVRUPA

Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak

Rusya Devlet Başkanı Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak. İlişkilerimiz çok güçlü, birçok alanda ortaklıklarımız var.

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Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. " açıklamasını yapan Putin, Türkiye'nin kendileri için güvenilir bir ortak olduğunu söyledi.

Nükleer silahlara ilişkin de konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var. Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var." dedi.

Ayrıca Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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