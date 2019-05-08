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Dünya İdlib mutabakatına darbe
ORTADOĞU

İdlib mutabakatına darbe

Türkiye-Rusya arasında İdlib için 2018’de varılan mutabakata rağmen saldırılarına devam eden Esed rejimi, silahtan arındırılmış bölgedeki El Çenabire köyünü ve Osman Tepesi’ni ele geçirdi. Esed’in saldırılarının mutabakatın geleceğini etkilemesinden korkuluyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sığınan insan sayısı ise 4 milyonu aştı.
İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sığınan insan sayısı ise 4 milyonu aştı.

Suriye Yerel Meclis Birliği Başkanı Behçet Hacar, Esed, İran ve Rus kanadı ile muhalifler arasında karşılaşılan engel ve sorunlara rağmen görüşme trafiğinin devam ettiğini söyledi. Hacar, milyonlarca insanın hayatını tehdit eden unsurun PKK olduğunu ve hiç bir biçimde örgütle müzakere etmeyeceklerini kanlı örgütün hiçbir temsilcisi ile aynı masaya oturmayacaklarını belirtti.

Suriye’de 2011 yılında iç savaş niteliğinde başlayan ve 2015 ve sonrası çok aktörlü küresel boyut kazanan savaşın sonlandırılması ile ilgili müzakere süreçleri devam ediyor. Suriyeli muhalifler Gaziantep’te Cenevre ve Astana görüşmelerine katılan temsilcilerinde yer aldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Yerel Meclisler Birliği tarafından düzenlenen toplantı 5 gün sürdü.

Yerel Meclis Birliği Başkanı Behçet Hacar,

SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL

Suriye’nin 8 İl Meclis Başkanı’nın da katıldığı istişare ve eğitim içerikli toplantıyı düzenleyen Yerel Meclis Birliği Başkanı Behçet Hacar, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Esed, İran ve Rus kanadı ile muhalifler arasında karşılaşılan engel ve sorunlara rağmen görüşme trafiğinin devam ettiğini söyledi. Hacar, yakın ve uzun vadede milyonlarca insanın hayatını tehdit eden unsurun PKK olduğunu ve hiç bir biçimde örgütle müzakere etmeyeceklerini kanlı örgütün hiçbir temsilcisi ile aynı masaya oturmayacaklarını söyledi.

Hacar, 8 yılı aşkın süredir devam eden savaşın çözüm olmadığını Esed ve destekçilerinin anlaması gerektiğini söyledi. Hacar, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü esas alan her projenin desteklenmelidir. Biz 40’tan fazla yerel meclis temsilcisi ile gelecek dönemde yapılması gerekenleri konuştuk. Artık Suriye’de yeni anayasa, seçim süreci ve geçiş dönemine dair yapılması gerekenlerin konuşulması gerekiyor. Savaş ve şiddette ısrarla yalnızca bölünmüş coğrafya idealine hizmet edilir” dedi.

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ESED BÖLGESİNDE 11 BUÇUK MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Ayaklanmanın başladığı dönem Suriye nüfusunun 23 milyon olduğuna dikkat çeken Hacar, “Şu an Şam, Dera, Hama, Kuneytra, Halep, Lazkiye, Tartus, Humus ve Deir el Zor’da rejimin kontrol ettiği alanda 11 buçuk milyon sivil yaşıyor. 6 milyon 700 bin kişi ülkeyi terk etti. İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sığınan insan sayısı ise 4 milyonu aştı. PKK’nın insanlık dışı uygulamalarına rağmen 1 milyon sivil yaşam savaşı veriyor. Uluslararası camianın bunu görmesi ve barışı önceleyen kararlar alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

YENİ ÇATIŞMA ALANLARI ÜRETİLİYOR

Hacar, şöyle devam etti: “Şu an bazı güçler PKK’nın işgal hattı konuşulsun istemiyorlar. Örgütünün insanlık dışı uygulamaları özellikle görmezden geliniyor. Terör temsilcileri eliyle kurulan komünlere meşruiyyet kazandırılmaya ve en önemlisi de Rakka, Deir el Zor kırsalı, Haseke ve Münbiç çok net bir biçimde Suriye’den koparılmaya çalışılıyor. Yeni ve daha uzun soluklu çatışma alanları üretmek istiyorlar.

DEAŞ ve PKK’nın patronu aynı

DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin aynı odaklar tarafından yönetildiğini kaydeden Hacar, 2014 DEAŞ işgaline dek muhalif meclis sayısının 900 olduğunu belirtti ve şu bilgileri verdi: “DEAŞ sözde halifelik adı altında topraklarımızı böldü. Yeni bir hat çekerek parçalı Suriye haritasını ortaya çıkaran ilk unsur oldu. Ardından PKK getirildi ve büyük bölümü DEAŞ’tan devralınan topraklarda yeni bir korsan harita çizildi.”

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  • İDLİB’E ESED REJİMİ DARBESİ
  • Türkiye-Rusya arasında 17 Eylül 2018’de varılan mutabakata rağmen saldırılarına devam eden Beşşar Esed rejimi güçleri, “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi”nde ilk kez toprak ele geçirdi. Esed rejimi güçleri, İdlib mutabakatı neticesinde silahtan arındırılmış bölgedeki El Çenabire köyünü ve Osman Tepesi’ni ele geçirdi. Bölge, Lazkiye’ye açılan Gab Ovası ve Hama’nın kuzey kırsalındaki yerleşimlere hakim olmasıyla stratejik önemde.

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