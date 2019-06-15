İdlib sabotajı Fırat’ın doğusu için oyalama

İdlib sürecinin uzaması Türkiye ve Rusya için tuzak niteliği taşıyor. Suriyeli Uluslararası İlişkiler Uzmanı-Gazeteci Basil el Hac Casim, İdlib kriziyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Moskova ve Ankara arasında varılan mutabakat ve normalleşme takviminin sabote edildiğini belirten Suriyeli uzman, küresel çapta bir tuzak kurulduğunu söyledi. Suriye’nin doğusunda bölücü örgüte korsan devlet kurdurulmaya çalışıldığını ifade eden Casim, İdlib’de devam eden çatışma ve kargaşa sürecinin dikkatleri Fırat’ın doğusundan uzak tutma amacı taşıdığını belirtti. Fransa, ABD ve İngiltere'nin İdlib konusunda aktif olduğunu vurgulayan Casim, şöyle konuştu:

Basil el Hac Casim

TAKVİM SABOTE EDİLİYOR

İdlib konusunda küresel güçlerin farklı ajandaları var. Rusya ve Türkiye’nin mutabık kaldığı konularda teorik plan tatbik edilebilse çok daha farklı bir tablo ortaya çıkar. Ancak farklı merkezler bu işleyişi sabote ediyor. İdlib krizinin aşılamaması nedeniyle mültecilerin dönüşü konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Bir sonraki adım Anayasa süreci ve demokratik seçimlerdi. Ancak İdlib’te tüm süreç kilitlendi. Bu durumun oluşmasında birçok aktör var. Esed rejimi de süreci sabote eden taraflardan biri. Ancak Soçi ve Astana mutabakat süreçlerinin sahada karşılaştığı sorunları dış unsurların bölge üzerinde yaptığı hesaplara bağlıyorum.

KAZANAN İSRAİL VE PKK

Suriye'deki sürecin kazananı İsrail ve PKK oldu. Rus Lider Putin ve ABD Başkanı Trump’ın Helsinki görüşmesinde öncelikli konu İsrail’in güvenliğiydi. Savaştan etkilenen 22 milyon Suriyeli ve 13 milyon mülteci hiç konuşulmadı. İsrail, Suriye’de istediği noktaya bomba ve füzelerle saldırabiliyor. Trump’ın Golan provokasyonu ise zaten kirli planı deşifre etti. Merkezi yönetimin olabildiğince zayıflatıldığı bir vasatta Güney ve Kuzey aksı adeta pay ediliyor. Güney aksında İsrail’in hedefi Golan sonrası yeni işgal alanları edinmek. Kuzeyde ise PKK’ya meşruiyet kazandırma amaçlı çok uluslu ittifakın sergilediği faaliyetler ortada.

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Yine vurdular

Rusya ve Suriye uçaklarının Hama ve İdlib’e saldırısında 28 kişi daha hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin kontrolündeki Hama’nın kuzeyi ve İdlib’in güneyindeki yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Aralarında 7 sivilin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti. 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatına rağmen Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın hava ve kara saldırılarında bu zamana kadar 59'u çocuk 231 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu arada İdlib Gerginliği Azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun hava saldırıları nedeniyle geçtiğimiz hafta olduğu gibi cuma namazı dün de kılınamadı.