İdlib'de bombalı araç saldırısı: 10 ölü

Suriyeli muhaliflerin kontrolü altındaki İdlib'de bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu 30 kişi hayatını kaybetti. Saat 19.30 sularında gerçekleşen saldırıda 70'den fazla sivil de yaralandı.

Esed rejimi ve Rus hava saldırılarının arttığı İdlib'de yaşanan bombalı eylem sonrası gözler terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya çevrildi.

PKK-Muharebat ortaklığı olasılığı

Eylemin, PKK ve El-Muhaberat ortaklığı ile gerçekleştirilme olasılığı üzerinde de duruluyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Geçici Suriye Hükümeti Başkanı olarak Cevad Ebu Hatab, Idlib'e yönelik saldırıların sivil halka korku salma amaçlı eylemler olduğunu söyledi.

REKLAM

2 milyon sivil yaşıyor

Astana mutabakatı çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan İdlib, 2015 yılından bu yana Esed karşıtı muhalifler tarafından kontrol ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin intikal faaliyetlerini sürdürdüğü İdlip'de 2 milyondan fazla sivil yaşıyor.