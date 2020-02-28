Dünya İdlibdeki alçak saldırı sonrası Türkiye boğazları kapatmalı
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İdlib'deki alçak saldırı sonrası Türkiye boğazları kapatmalı!

Suriye'de Esed rejimi güçlerinin düzenlediği saldırılarda 33 askerin şehit olmasının ardından gözler Türkiye'nin atacağı adımlarda olacak. Rusya'nın Esed rejimi güçlerine askeri destek vermeye devam ettiğini hatırlatan uzmanlar, "Türkiye savaş tehdidi hissettiği için Suriye rejimine destek vermek adına boğazlardan geçecek tüm gemileri engelleyebilir. Montrö Sözleşmesinin 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Rusya'ya ait savaş gemileri boğazdan geçerken.
Rusya'ya ait savaş gemileri boğazdan geçerken.

Esed rejimi güçlerinin İdlib'de TSK unsurlarına yönelik saldırılarda 33 askerin şehit verilmesinin ardından, "Türkiye bundan sonra hangi adımları atabilir?" sorusu önem kazandı.

Rusya'nın Beşşar Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına açık destek verdiği biliniyor. Son olarak, Rusya'nın seyir füzesi yüklü savaş gemilerini boğazlar üzerinden Suriye'ye göndermesi yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Peki, Türkiye Suriye rejimine destek için giden savaş gemilerine boğazları kapatabilir mi?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, "33 asker ve onun öncesinde 16 şehidin verilmesi Türkiye'nin çok daha ciddi tedbirler alması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ATABİLECEĞİ ADIMLAR VAR

Türkiye'nin Esed rejimine destek için giden savaş gemilerine boğazları kapatabileceğini belirten Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

  • "Türkiye, Montrö Sözleşmesi'nin 21. maddesini devreye sokabilir. Suriye rejiminin kullandığı tanklar havadan gitmiyor, boğazları kullanarak deniz yolu ile gidiyor. Yine Libya'da Hafter rejimine gönderilen silahların da boğazlar üzerinden gittiğini biliyoruz. İdlib'de Türk askerine yönelik saldırılardan Suriye rejimi sorumluysa, Türkiye savaş tehdidi hissettiği için Suriye rejimine gidecek tüm gemileri engellemesi gerekir. Bunu doğrudan Rusya'yı hedef alarak değil, bütün silah taşıyan kargo gemilerine 21. maddeyi gerekçe göstererek kapatabilir. Bu şimdi uygulanırsa etkili olacaktır."

"NATO'NUN 5. MADDESİNİN DEVREYE GİRMESİ MÜMKÜN"

Türkiye'nin NATO'yu acil toplantıya çağırdığını hatırlatan Yılmaz, ittifakın 5. maddesinin devreye girmesinin önünde bir engel olmadığına dikkat çekti:

  • "NATO'da 5. maddenin devreye girmesi için bir müttefikin sınırlarında saldırıya uğraması gerekir ancak göç ve terör tehdidi varsa, NATO'nun 5. maddesinin devreye girmesi mümkün. Türkiye sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya. 1 milyon mülteci sınırda bekliyor. Terör örgütü üyelerinin sınırdan geçmesi mümkün olduğu için 5. madde devreye sokulabilir."

Suriyeli muhaliflerin İdlib'deki son kazanımlarının dengeleri değiştirdiğine dikkat çeken Yılmaz, "Son haftalarda Türkiye'nin SİHA kullanması İdlib'deki Esed rejimi hatlarının yıkılmasına neden oldu ve rejim güçlerinin ele geçirdiği birçok noktayı boşaltmasını sağladı." diye konuştu.

RUSYA SONUÇLARINA KATLANMALI

Türkiye'nin askeri seçenekleri masaya getirirken, diplomasi seçeneğini de geri plana atmaması gerektiğini vurgulayan Salih şöyle devam etti:

"Rusya, eğer kendi söylediği gibi Suriye rejimini engellemiyorsa, bunun sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bu saldırıyı rejim yaptıysa, Türkiye'nin alacağı tedbirlere karşı çıkmaması lazım"

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