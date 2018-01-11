İdlib'e saldıran Esed güçlerinden 20'si esir alındı

Astana'da mutabık kalınan çatışmasızlık bölgelerine saldıran Esed güçleri ve İran destekli Şii milislerden 20'si bu sabah muhalifler tarafından esir alındı.

Sabah saatlerinde yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası daha önce Esed ve destekçileri tarafindan ele geçirilen 7 köyde yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. El-Huveyn, Zerzor, Ümmül Halakiyl, Atşan, Sellum köyleri ve el-Hüseyin mezrası ile birlikte el-Neddef ve el-Hileyl kontrol noktalarını yeniden ele geçiren muhalifler ayrıca 2 tank, 3 BNB zırhlısı ile aralarında uçaksavar, Concorse füzesi ve çok sayıda silah ve mühimmatı ganimet olarak aldıklarını açıkladı.

OYNAT 00:59 Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.

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