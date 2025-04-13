İki ülkeden ortak sınır kapısı: Hayata geçirildi

Kuzey Makedonya ile Kosova arasında yer alan Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi. Uygulamanın başlaması dolayısıyla Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile iki ülke bakanları ve çok sayıda davetli katıldı.