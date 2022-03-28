Kuzey Makedonya 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Dünya

Ukrayna Anayasa değişikliğine hazır: Tarafsızlık için doğrudan Putin ile anlaşmamız lazım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa’da değişikliğe hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “Güvenlik garantisi, tarafsızlık, nükleersiz ülke statüsü gibi konularda yürümeye hazırız. Rusya’nın ilk (talep ettiği) prensip noktası buydu. Ve hatırladığım kadarıyla bu yüzden savaş başlattılar.” ifadelerini kullandı.