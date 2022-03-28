Dünya Kuzey Makedonya 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
AVRUPA

Kuzey Makedonya 5 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, beş Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Rus diplomatların ülkeden ayrılmaları için beş gün süre verildi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Makedonya 5 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Diplomatik kriz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu Üsküp Büyükelçisi Sergei Bazdnikin'in Bakanlığa çağrılarak beş diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre, Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinde bahsi geçen çalışanlar, diplomatik İlişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Rus diplomatların 5 günde ülkeden ayrılmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

Kuzey Makedonya, daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamış, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmak da dahil olmak üzere Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda Batılı ülkelerle aynı safta yer almıştı.

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