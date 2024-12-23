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İlk açıklama: Suriye'de PKK’ya yer yok

İlk açıklama: Suriye'de PKK’ya yer yok

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Marhaf Ebu Kasra.
Marhaf Ebu Kasra.

Suriye Geçiş Hükümeti’nin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. Ebu Kasra ilk röportajında “Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır. Ancak, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır” dedi.

Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. Ebu Hasan el Hamavi ismiyle bilinen Ebu Kasra, bu ay Esed’i deviren askeri operasyonlara liderlik eden Tahriru’ş Şam Heyeti (HTŞ) grubunun üst düzey isimlerinden biri. İlk röportajını veren Kasra, PKK/YPG/SDG terör yapılanmasına adeta ültimatom verdi. “Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz.
Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır.
Ancak, basitçe söylemek gerekirse,
bölünme
,
federalizm veya benzeri projeler
olmayacak
. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır” ifadelerini kullandı. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre yeni Suriye yönetiminin fiili lideri Ahmed el-Şara cumartesi günü silahlı gruplarla yaptığı toplantıda yeni Suriye’de askeri kurumun nasıl şekilleneceğini tartıştı. Yeni Suriye yönetimi Başbakanı Muhammed el Beşir bu hafta yaptığı açıklamada savunma bakanlığının eski gruplar ve Esed’in ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.



#Suriye
#PKK
#YPG
#Marhaf Ebu Kasra

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