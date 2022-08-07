İlk adım Tahran’da atıldı: Milli paralarla daha hızlı ticaret

Rusya ile Türkiye arasında resmen ilan edilmiş bir swap anlaşması olmasa da, ikili ticarette kullanılan TL ve Rublenin karşılıklı takası bundan sonra da yoğunlaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’deki zirvensinin önemli konu başlıklarından biri de milli paralarla ticaret oldu. Türkiye’nin, batının yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya ile ticarette sorun yaşamaması için önemli kararlar alındı. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğal gaz bedelinin bir kısmını Ruble ile ödenmesi konusunda mutabakata varıldı.

TL VE RUBLE’NİN TİCARETTEKİ PAYI ARTAR

Türkiye ile Rusya’nın milli paralarla ticaret yapması yıllar önce başladı. Kayda değer bir büyüklüğe sahip olmasa da iki ülke ticaretinde hem TL hem Ruble karşılıklı kullanılıyor. Türkiye ile Rusya son 1,5 yılda ikili ticarette 6,6 milyar TL ve 21 milyar ruble kullandı. Bu rakamlar, ikili ticaret hacminde ulusal paraların kullanım payının yüzde 1’in altında olduğunu gösteriyor. Ancak; Rusya’nın yaptırımlardan sıyrılmak için yaptığı “ruble ile doğal gaz ödemesi” önerisi, milli paraların ticaretteki payını artırması bekleniyor. Ukrayna’daki savaş nedeniyle uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılan bazı Rus bankaları üzerinden herhangi bir para transferi yapılamıyor.

ZORLUKLARI AŞMANIN YOLU MİLLİ PARALARLA TİCARETTEN GEÇİYOR

Sistemden çıkarılmayan az sayıdaki Rus bankası üzerinden yapılan dolar ve avro cinsi para transferinde ise hem yaptırım kuralları hem Rusya’daki kambiyo rejimine ilişkin yeni düzenlemeler nedeniyle zorluklar ve gecikmelerle karşılaşılıyor. Türkiye-Rusya ikili ticaretinde firmalar; Ruble ve TL olarak yaptıkları para transferlerinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Milli paralarla yapılan ödeme işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılıyor olması, şirketleri iki ülkenin paralarıyla ticaret yapmaya yöneltiyor.

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İKİ MERKEZ BANKASI ÇALIŞTI

Milli paralarla daha fazla ticaret konusu geçen ay Tahran’daki Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde gündeme geldi. Tahran’daki görüşmelerin ardından Rusya ve Türkiye merkez bankaları konuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Soçi’ye giden Türk heyetinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da vardı. Türk ve Rus firmalarının karşılıklı ticaret yaparken ödeme işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapması için iki ülke merkez bankasının yaptığı alternatif ödeme sistemi çalışması değerlendirildi.

Alternatif ödemede yaptırım titizliği

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Türk firmaları ve Türk bankalarının Rusya ile para transferler işlemlerinde sorun yaşamaması için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Merkez bankaları ikili ticarette ödemelerin daha etkin, verimli, hızlı ve uygun bir yöntemle yapılabilmesi için alternatif yöntemler üzerinde çalışılırken, Türkiye’nin finans sisteminin Rusya’ya yaptırım uygulayan batılı ülkelerle yüksek düzeyde entegre çalışıyor olması hassasiyetini de göz önündü bulundurdu.