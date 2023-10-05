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Dünya

İngiliz basını Körfez'deki değişimi analiz etti: Türkiye oyunun kurallarını değiştiriyor

Körfez bölgesinde savunma ortaklıklarının yeniden oluştuğuna dikkat çekildi. Ankara'nın destek sunmasının veya müdahale etmesinin oyunun kurallarını değiştirdiğine işaret edildi.

09:50 . 5/10/2023 Perşembe
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyareti

Suudi Arabistan
, BAE, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ı kapsayan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Türkiye ile askeri alandaki ilişkilerini güçlendiriyor.

Körfez'de özellikle Türkiye-Katar işbirliği son 10 yılda yeni bir soluk kazandı.

İki ülke, 2014 yılında ortak mutabakata imza atarak, askeri eğitim ve savunma sanayi alanında işbirliğini hayata geçirdi.

2017 Körfez krizi sırasında Türk birlikleri Doha'ya konuşlandırılırken, 2019'da ortak komuta merkezi açıldı.

Türkiye değişimin ön saflarında

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesi, bu gelişmeleri aktardığı analizinde, birçok KİK ülkesinin savunma ortaklığını yeniden şekillendirdiği, bölgesel güç olan Türkiye'nin de konumunu güçlendirerek bu değişimin ön saflarında bulunduğuna dikkat çekildi.

"Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında gelişen dinamikler, jeopolitik satranç oyununun simgesidir."
denilen analizde şunlar aktarıldı:

Türkiye, stratejik konumu ve askeri gücüyle, bölgesel siyasetin çalkantılı sularında ilerleyen birçok KİK ülkesi için aranan ortak.

Körfez'deki Türk üslerinin sayısı artabilir

Türkiye'nin askeri üs stratejisinin, bölgedeki nüfuzunu artırma çabalarının önemli bir parçası olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

Katar, Türkiye'nin Körfez'deki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Fakat bu üssün devamı gelebilir.

Ankara, Türkiye'nin Körfez'deki askeri ortaklıklarını genişletmesi konusunda net hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında Suudi topraklarında Türk askeri üssü kurulmasını önerdi. 2017 yılında komşu ülkeler, Katar'a abluka uyguladı.



#Körfez
#Türkiye
#Suudi Arabistan
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