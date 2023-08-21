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İngiliz gazete dünyaya duyurdu: Türkiye masada

Rusya'nın Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını üçüncü kez uzatmayacağını açıklamasının ardından İngiliz Telegraph gazetesi Rusya'nın Karadeniz planını yazdı.

12:23 . 21/08/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.


Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı.


Karadeniz'deki tahıl anlaşmasını yeniden edebilmek için masada pek çok plan var.


ABD merkezli Wall Street Journal'ın Washington'ın alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazmasının ardından Rusya'nın planı da ortaya çıktı.

Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022’de imzalanmıştı. Anlaşma gereği Ukrayna’nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı’nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu.

İngiliz Telegraph gazetesi bölgedeki son gelişmeleri 'Üst düzey Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayacak Karadeniz tahıl anlaşması görüşmelerinde' başlığı ile okurlarına duyurdu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'da olduğunu hatırlatan İngiliz gazete 'Rusya'nın Tataristan bölgesi başkanının Katar ve Türkiye ile Afrika'ya tahıl ihracatını hızlandıracak bir anlaşma için devrede olduğu bildiriliyor' dedi.

Telegraph Rustam Minnikhanov'in savaşın başlamasından bu yana Avrupa Birliği'ni ziyaret eden en üst düzey Rus yetkili olduğuna dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;


'Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayan olası yeni bir Karadeniz tahıl anlaşması için Macaristan'da görüşmeler yapıyor. Rusya'nın Tataristan bölgesinin başkanı Rustam Minnikhanov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekliyor ve AB tarafından olmasa da ABD tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.'


Bu gelişme Alman Bilg gazetesinin de gündeminde yer aldı. Alman gazetesi, üç ülke arasında Karadeniz Girişimi'nin yerini alacak istişarelere atıfta bulundu.


Bild'in resmi yazışmalara dayandırdığı haberine göre, Katar, Rusya ve Türkiye, Karadeniz anlaşmasının Moskova'nın çekilmesiyle sona ermesinin ardından yeni bir tahıl ihracatı anlaşması hazırlıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti Dünya basının dikkatinden kaçmadı.


AFP enerji güvenliği ve İsveç'in NATO üyeliğinin iki ülkenin de gündeminde olduğunu belirtti ve 'Budapeşte ve Ankara'nın, stratejik ortaklıklarını derinleştireceklerinin altını çizdi.

Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna’nın açıkladığı tek taraflı koridorunu kullanan ilk gemi Romanya ve Bulgaristan kıyılarına yakın seyrederek Cuma günü İstanbul’a ulaştı. Yakıt ikmali sonrasında ‘Joseph Schulte’ Yunanistan’ın Pire Limanı’na doğru yolculuğunu sürdürdü.


RFI 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ve enerji müzakereleri için Macaristan'da' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.


Bloomberg, 'Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO'ya Giriş Hedefi Konusunda Bu Sonbaharda İstişare Yapacak' dedi.


Mısır'ın Ahram gazetesi ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Pazar günü Budapeşte'de bir araya gelergeldi. İki ülkenin de gündeminde de enerji güvenliği ve İsveç'in NATO üyeliği yer aldı' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Macaristan’la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz." dedi. Ekonomik ilişkilere de vurgu yapan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya
#Türkiye
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