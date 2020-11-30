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Dünya İngiliz hükümeti aşıya özendirmek için fenomenlerle çalışacak
AVRUPA

İngiliz hükümeti aşıya özendirmek için fenomenlerle çalışacak

İngiltere'de hükümet halkı aşıya özendirmek için fenomenlerle anlaşma kararı aldı. Ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı. Kampanya kapsamında bu kişiler topluma koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulunacak

Haber Merkezi DHA
İngiltere'de aşı konusunda kararsızlık sürüyor.
İngiltere'de aşı konusunda kararsızlık sürüyor.

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı şu ana kadar dört aşı bulunduğu açıklandı. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca insan Covid-19 aşılarına kaygıyla yaklaşıyor.

FENOMENLER AŞIYA ÖZENDİRECEK!

İngiltere'de hükümet, koronavirüs aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışma kararı aldı. Guardian gazetesinin haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı.Kampanya kapsamında bu kişiler topluma koronavirüs aşısı olma tavsiyesinde bulunacak.

AŞI KARARSIZLIĞI SÜRÜYOR

Sağlık yetkilileri aşıyla ilgili şüpheleri bulunan ya da henüz aşı olup olmamaya karar verememiş kişilerin sayısının fazla olmasından endişe ediyor. Aşının ilk olarak uygulanacağı sağlık çalışanları arasında da aşıyla ilgili kararsızlığın oranın ciddi boyutlarda olduğu tahmin ediliyor.

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