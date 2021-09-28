Dünya İngiliz ordusu devreye girmeye hazırlanıyor Yakıt krizi için eğitime başladılar
AVRUPA

İngiliz ordusu devreye girmeye hazırlanıyor: Yakıt krizi için eğitime başladılar

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı hafifletmek ve akaryakıt dağıtımına yardım etmek için hazır bekletiliyor.

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İngiliz ordusu devreye girmeye hazırlanıyor: Yakıt krizi için eğitime başladılar
İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiliz hükümeti, orduda görevli 150 tanker şoförünün ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildiklerini söyledi. BBC muhabiri Vicki Young, öncelikli olarak devreye girmek üzere 75 ordu personeli şoförün hazırda bekletileceğini daha sonra 150 şoförün gerekli görüldüğünde müdahale edeceğini söyledi.

İhtiyaca göre aynı sayıda askeri personelin yine destek için görevlendirilebileceğini ifade etti.

Askeri personel için eğitimin beş gün süreceği bildiriliyor.

Guardian gazetesi geçtiğimiz gün askerin benzin tedariki için devreye gireceği Escalin Operasyonu adı altında bir plan uygulanacağını duyurmuştu.

İngiltere'de yakıt krizi

BP, petrol istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını açıkladı, yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin yüzde 50'si ila yüzde 90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.

Yakında geri kalan istasyonlarda da stokların tükenmesi bekleniyor.

Gelişmeler, İngiltere'nin ikinci bir “hoşnutsuzluk kışına” girebileceğine dair korkuları artırırken, Noel zamanında rafların normalden daha boş olabileceğine dair uyarılar geldi.

  • Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldı ancak muhalefet bu kararın yeterli olmadığını savunuyor.

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