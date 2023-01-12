İngiltere istihbaratı açıkladı: Rusya biliyor

İngiltere, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Kiev yönetimine desteğini yüksek sesle dile getiren ülkelerin başında geliyor.
İngiliz istihbaratı, Ukrayna'daki çatışmaların gidişatına dair hazırladığı raporu paylaştı.
İngiltere'nin raporu: Rus ordusu yetersiz kaldı
Raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordusunun Ukrayna'ya karşı savaşında "yetersiz kaldığını" bildiğine dair işaretlerin olduğu savunuldu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da yürütülen operasyonların başına getirildi.
Bu değişikliğe işaret edilen raporda, "Putin'in savaşı yönetme yaklaşımında önemli bir gelişme." ifadesi kullanıldı.
"Rusya, stratejik hedeflerinin gerisinde kaldı"
Newsweek'in haberine göre, Gerasimov'a verilen yeni görevin, Moskova'nın karşı karşıya olduğu durumun giderek artan ciddiyetini gösterdiği kaydedilerek şöyle denildi:
"Seferberliğin, Rusya'nın stratejik hedeflerinin gerisinde kaldığının açık bir kabulüdür."