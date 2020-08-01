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İngiltere koronavirüs önlemlerini gevşetmekten vazgeçti

İngiltere'de koronavirüs önlemlerini gevşetme kararı ertelendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle, 1 Ağustos'ta açıklamayı düşündükleri önlemleri gevşetme planlarının ertelendiğini duyurdu. Johnson, "Fren pedalını sıkma zamanı geldi" diyerek, sinema, ibadet yerleri, müze ve galerilerde 8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının zorunlu olacağını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

Başbakan Johnson, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyinde Kovid-19 vakalarında tekrar artış gözlendiğini belirterek, karantina önlemlerini hafifletmeye yönelik hazırladıkları planı 2 hafta ertelediklerini açıkladı.

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Johnson, önlemleri gevşetme planı dahilinde 1 Ağustos’ta bowling salonları, buz pistleri ve gösteri merkezlerinin açılmasının planlandığını ancak yeni tedbirler kapsamında bu kararın da ertelendiğini aktardı.

İngiltere'deki normalleşme süreci

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

  • Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

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