Dünya İngiltere Kraliyet Donanması yetkilileri Kuzey Akım terör eylemine karıştı
AVRUPA

İngiltere Kraliyet Donanması yetkilileri Kuzey Akım terör eylemine karıştı

Rusya Savunma Bakanlığı (MoD), Birleşik Krallık Kraliyet Donanması yetkililerinin 26 Eylül'de Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım şebekesine yönelik bir terörist saldırının planlanması ve uygulanmasında yer aldığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​İngiltere Kraliyet Donanması yetkilileri Kuzey Akım terör eylemine karıştı
Kuzey Akım sızıntısı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Kraliyet Donanması temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını havaya uçurmak için bir terör eyleminin planlanması ve uygulanmasında yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Eylül ayı sonlarında, Rus gazının Avrupa'ya geçişinde kilit rol oynayan Kuzey Akımı şebekesinin boru hatlarında güçlü patlamalar ve yakıt sızıntıları gözlemlenmişti. İsveçli ve Danimarkalı yetkililer, olayın sabotaj sonucu olduğundan şüpheleniyor ve her iki ülke de Rusya'nın saldırıyı soruşturmasını yasaklıyor.

MEHR Haber Ajansı'na göre Rusya Başsavcılığı, boru hattındaki patlamaları uluslararası terör eylemleri olarak sınıflandırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'ya göre, terör saldırılarının soruşturulması ancak Moskova'nın soruşturmaya katılması durumunda güvenilir ve objektif olarak değerlendirilebilir.

Kuzey Akım boru hattının yakınında patlayıcı yüklü drone bulundu
DÜNYA
Kuzey Akım boru hattının yakınında patlayıcı yüklü drone bulundu

Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı
FOTOĞRAF 11
Title
Derin su aracıyla yapılan çekimlerin İsveç tarafından kamuoyuyla paylaşılması, sualtında boru hattına yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini resmen kanıtlamış oldu.
Title
İnceleme dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığını gözler önüne serdi.
Title
İsveç Expressen gazetesine göre, boru hattı gözlemiönceki gün Blueye Robotics şirketinin sağladığı robotuyla yapıldı.
Title
Su yüzeyinden 80 metre derindeki borular incelenmesi, çok kuvvetli bir patlayıcının etkisine maruz kaldıklarını gösterdi.
Title
1 metre 15 santimetre çapında ve 3.5 santimetre kalınlığına sahip borunun parçalanmış olduğu tespit edildi
Title
Batılı ülkeler sabotajın arkasında Rusya’nın bulunduğunu iddia ederken Moskova; ABD, Ukrayna ve Polonya’ya işaret etmişti.
Title
Title
Title
Title
Title
Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı
Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nden uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 27 Eylül'de düzenlenen sabotajın ilk görüntüleri yayınlandı. İncelenen dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığı gözlemlendi.

Peskov'dan 'Kuzey Akım' açıklaması: Kamuoyuna açıklanırsa Avrupalıları şaşırtacak
DÜNYA
Peskov'dan 'Kuzey Akım' açıklaması: Kamuoyuna açıklanırsa Avrupalıları şaşırtacak
Dört bin 500 yıllık parmak izi

Dört bin 500 yıllık parmak izi

Kayseri'de heyecanlandıran keşif.
Kale Peri Bacaları

Kale Peri Bacaları

Keşfedilmemiş doğa harikası.
İkinci TOGG kimin olacak: CEO Karakaştan dikkat çeken yanıt

Ukraynalı çocuktan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu.

​Ünlülerden Togg mesajı: Sanayi atağımızın en önemli güç gösterisi.

'Bu tarihi günde tesisin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığı içindeyiz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.