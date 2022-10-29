​İngiltere Kraliyet Donanması yetkilileri Kuzey Akım terör eylemine karıştı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Kraliyet Donanması temsilcileri, 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını havaya uçurmak için bir terör eyleminin planlanması ve uygulanmasında yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Eylül ayı sonlarında, Rus gazının Avrupa'ya geçişinde kilit rol oynayan Kuzey Akımı şebekesinin boru hatlarında güçlü patlamalar ve yakıt sızıntıları gözlemlenmişti. İsveçli ve Danimarkalı yetkililer, olayın sabotaj sonucu olduğundan şüpheleniyor ve her iki ülke de Rusya'nın saldırıyı soruşturmasını yasaklıyor.

MEHR Haber Ajansı'na göre Rusya Başsavcılığı, boru hattındaki patlamaları uluslararası terör eylemleri olarak sınıflandırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'ya göre, terör saldırılarının soruşturulması ancak Moskova'nın soruşturmaya katılması durumunda güvenilir ve objektif olarak değerlendirilebilir.

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DÜNYA Kuzey Akım boru hattının yakınında patlayıcı yüklü drone bulundu