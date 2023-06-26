İngiltere Savunma Bakanlığı: 17 bin Ukraynalı askere eğitim verildi

İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşik Krallık öncülüğündeki, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programı ‘Operation Interflex’in birinci yıl dönümü olduğu belirtilerek, “(Programın) başlangıcından bu yana Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri ve dokuz ortak kuvvet, 2024 yılına kadar 30 bin kişiyi eğitme taahhüdüyle 17 binden fazla acemi askeri eğitmiştir” denildi.

Operasyona dair paylaşılan infografiğe göre, şu ana kadar 17 bin Ukraynalı askere eğitim verildi ve 2024’e kadar toplamda 30 bin askere eğitim verilmesi hedefleniyor. Interflex Operasyonu’nda Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Litvanya olmak üzere 9 partner ülke de yer alıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eğitiminde 1.400'e yakın İngiliz personelinin görev aldığı ve askerlere bottan üniformaya, kasktan vücut zırhına ve uyku ekipmanına kadar her şeyin verildiği belirtildi.