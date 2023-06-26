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Dünya

İngiltere Savunma Bakanlığı: 17 bin Ukraynalı askere eğitim verildi

İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen sene bugün başlayan Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programı kapsamında şu ana dek 17 bin Ukraynalı askere eğitim verildiğini ve 2024’e kadar bu sayının toplam 30 bine ulaşmasının hedeflendiğini duyurdu.

15:43 . 26/06/2023 Pazartesi
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İngiltere

İngiltere

İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşik Krallık öncülüğündeki, Ukraynalı askerlere yönelik eğitim programı ‘Operation Interflex’in birinci yıl dönümü olduğu belirtilerek, “(Programın) başlangıcından bu yana Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri ve dokuz ortak kuvvet, 2024 yılına kadar 30 bin kişiyi eğitme taahhüdüyle 17 binden fazla acemi askeri eğitmiştir” denildi.

Dokuz partner ülke yer alıyor

Operasyona dair paylaşılan infografiğe göre, şu ana kadar 17 bin Ukraynalı askere eğitim verildi ve 2024’e kadar toplamda 30 bin askere eğitim verilmesi hedefleniyor. Interflex Operasyonu’nda Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Litvanya olmak üzere 9 partner ülke de yer alıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin eğitiminde 1.400'e yakın İngiliz personelinin görev aldığı ve askerlere bottan üniformaya, kasktan vücut zırhına ve uyku ekipmanına kadar her şeyin verildiği belirtildi.


#İngiltere
#Ukrayna
#eğitim
1 saat önce
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