İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu: Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi

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Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda sol el tırnağında bir erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda DNA'nın baba Şaban Vatan’a ait olduğu ortaya çıktı.