İngiltere'de ekonomik darboğaz kapıda: Aileler 1200 sterline mal olacak üçlü şoka uğrayacak

2022 yılına artık saatler kala, İngiltere'de gelecek yılın aileler üzerinde oluşturacağı yükün maliyeti ortaya çıktı. İngiltere'de ücret artışının sabit kaldığı ve yaşam maliyetinin yükseldiği bir dönemde Başbakan Boris Johnson, gelecek yılın "zorluk yılı" olacağı konusunda uyarıldı.

1200 STERLİNLİK ÜÇLÜ ŞOK

Konuyu gündeme getiren Sun'ın haberinde, "Aileler, gelecek yıl her haneye fazladan 1200 sterline mal olacak üçlü şoka uğrayacak." denildi.

FATURA, ENFLASYON, MAAŞ

Bu durumun nedenleri, artan enerji faturaları ve enflasyonun yanı sıra ücretlerde yeterli iyileşmenin olmaması şeklinde sıralandı.

Enerji yetkilileri, hükümetin devreye girmemesi halinde, elektrik faturalarının en az 12 ay daha yüksek kalabileceği konusunda uyardı. Enerji tavan fiyatının nisan ayında yılda 700 sterlin ila 2 bin sterlin arasında artması bekleniyor.

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DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERİ ZORLUK BEKLİYOR

Düşük gelirli ailelerin maaşlarının çok daha büyük bir kısmını enerji faturalarına harcadıkları için faturalardaki artışın bu kesimi zorlayacağına dikkat çekildi.

Vergi artışından ise en çok yüksek gelirli aileler etkileneceği ve yılda 750 sterlinlik maliyetin ortaya çıkacağı kaydedildi.