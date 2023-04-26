İngiltere’de gıda krizi: 1 milyondan fazla çocuk gıda yardımı alıyor

İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle gıda yardımı alanların sayısında artış yaşandığı ve son 12 ayda 1 milyondan fazla çocuğun gıda yardımı aldığı belirtildi.

Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 salgını gibi nedenlerle dünyadaki birçok ülkenin ekonomisi zarar gördü. İngiltere’de ise yaşam maliyetlerinin artmasıyla yakıt, ısınma, barınma ve gıda tedariki konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle gıda bankalarından yardım alanların sayısında büyük bir artış yaşandı.