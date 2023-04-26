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Dünya

İngiltere’de gıda krizi: 1 milyondan fazla çocuk gıda yardımı alıyor

İngiltere’deki hayat pahalılığı en çok çocukları etkiledi. Ülke genelinde gıda yardımı dağıtan sivil toplum kuruluşu The Trussell Trusst’ın yayınladığı verilere göre son bir yılda dağıtılan yaklaşık 3 milyon gıda paketinin 1 milyondan fazlası çocuklara gönderildi. Kuruluşun verilerine göre ülkede son 12 ayda 760 bin kişi ise ilk kez gıda yardımı aldı.

13:33 . 26/04/2023 Çarşamba
IHA
Gıda krizi

Gıda krizi

İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle gıda yardımı alanların sayısında artış yaşandığı ve son 12 ayda 1 milyondan fazla çocuğun gıda yardımı aldığı belirtildi.
Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 salgını gibi nedenlerle dünyadaki birçok ülkenin ekonomisi zarar gördü. İngiltere’de ise yaşam maliyetlerinin artmasıyla yakıt, ısınma, barınma ve gıda tedariki konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle gıda bankalarından yardım alanların sayısında büyük bir artış yaşandı.
South Tyniside Gıda Bankası yöneticisi Brian Thomas, özellikle artan yaşam maliyetlerini karşılayamayan düşük gelirli ailelerin gıda bankalarına başvurularının benzeri görülmemiş bir oranda yükseldiğini ifade etti.
İngiltere’de bir önceki yıl 800 binden fazla çocuk gıda yardımı alırken, 2017-2018 yılları arasında ise 500 binden az çocuk yardım almıştı. Hükümetin ekonomik sıkıntılara karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle sık sık eleştirildiği ülkede, çeşitli meslek gruplarından binlerce kişi grev yapmaya devam ediyor.


#İngiltere
#gıda krizi
#yardım
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