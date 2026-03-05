Yeni Şafak
İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi üst üste 14 aydır düşüyor

14:455/03/2026, Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta düşüş eğilimini 14'üncü aya taşıyarak 44,5 puan oldu.

S&P Global, İngiltere'nin şubat ayına ilişkin inşaat sektörü PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede konut faaliyetlerindeki hızlı düşüş inşaat sektörü üretimini olumsuz etkiledi.

İnşaat sektörü aktivitesi şubatta düşüş eğilimini 14'üncü aya taşıdı. Böylece, inşaat sektörü PMI 44,5 puanla büyüme bölgesi olan 50 puanın oldukça altında kaldı. İnşaat sektörü PMI ocakta 46,4 puan olmuştu.

Sektörde yeni siparişler de keskin şekilde azaldı.

Bu arada, PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.



