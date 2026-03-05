Güney Kore İran'a seyahat yasağı getirdi

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısının güncellendiği bildirildi.

Bakanlık, ayrıca İran'ı izinsiz ziyaret eden veya İran'da kalan Kore vatandaşlarının, ilgili yasalar gereğince cezalandırılabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.