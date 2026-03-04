Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Irak hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı

Irak hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı

15:034/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Irak, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası hava sahasını 3 gün daha uçuşlara kapatma kararı aldı. Sivil Havacılık Kurumu, kısıtlamanın cumartesi günü saat 12.00’ye kadar süreceğini açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 24 saat daha uzatmıştı.

ABD- İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#Kerkük
#ırak
#hava sahası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, İsim listesi açıklandı mı?